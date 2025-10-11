Израильские ВВС нанесли серию ударов по Ливану

«Один человек погиб и несколько получили ранения в результате последних израильских авиаударов», - отмечает СМИ.

Атакам подверглась в том числе строительная техника - бульдозеры и экскаваторы.

По данным армии Израиля, самолеты нанесли удары по инфраструктуре движения «Хезболла», включая инженерную технику, участвовавшую в восстановительных работах.

Ранее израильские ВВС атаковали город Баальбек на востоке Ливана, погибли два представителя военного руководства «Хезболлы» и один боец движения.

