Над Россией уничтожили 641 украинский БПЛА

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский дрон.

Отмечается, что беспилотники сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму.

Также дроны ВСУ были ликвидированы над водами Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее стало известно, что на подлете к Москве уничтожили шесть украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

