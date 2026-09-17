Над Россией уничтожили 641 украинский БПЛА

Более 600 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали за минувшую ночь над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

В Ярославской области украинские дроны повредили НПЗ

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский дрон.

Отмечается, что беспилотники сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму.

Также дроны ВСУ были ликвидированы над водами Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее стало известно, что на подлете к Москве уничтожили шесть украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры