Отказ от нанесения ударов по энергообъектам менее выгоден России, чем Украине, однако в случае таких договоренностей можно будет атаковать объекты логистики и транспортные артерии, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсетях, что Украина согласилась не наносить удары по российскому энергетическому комплексу, а «Россия согласилась сделать то же самое». При этом в Москве пока официально не заявляли ничего подобного. Рогов признался, что пока скептически относится к заявлению Трампа.