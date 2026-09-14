«Вынесем логистику!»: Что даст России обещанное Трампом энергоперемирие
Заявления Трампа пока вызывают скепсис, сказал в эфире НСН Владимир Рогов, отметив, что грядущая зима для Зеленского «смерти подобна».
Отказ от нанесения ударов по энергообъектам менее выгоден России, чем Украине, однако в случае таких договоренностей можно будет атаковать объекты логистики и транспортные артерии, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсетях, что Украина согласилась не наносить удары по российскому энергетическому комплексу, а «Россия согласилась сделать то же самое». При этом в Москве пока официально не заявляли ничего подобного. Рогов признался, что пока скептически относится к заявлению Трампа.
«Заявления Трампа часто не соответствуют действительности, поэтому не знаю, в курсе ли вообще в Москве и Киеве о данной договоренности. Здесь еще вопрос в сроках - на день это, на месяц или на год? Сегодня в этом противостоянии Россия, мягко говоря, эффективнее. Грядущая зима для Зеленского смерти подобна, он это четко понимает. Получив жесткий ответ, он взвыл о перемирии, договоренностях и так далее. Когда Зеленский об этом говорит, значит дела у него совсем плохи, а не потому, что он начал думать о мире. Поэтому пока заявление Трампа вызывает у меня больше сомнений и скепсис. Думаю, в ближайшем будущем мы услышим нашу официальную версию. У Трампа же каждый день "отличные переговоры", "замечательные договоренности" и "лучшие условия"», - отметил он.
По мнению Рогова, в случае реального энергоперемирия Россия может продолжить уничтожать мосты, бить по портам и логистическим объектам Украины.
«С точки зрения военных действий сейчас наиболее эффективен с нашей стороны вынос вражеской логистики. Конкретно я это вижу по Запорожскому фронту, например, тот же Орехов освобождается именно благодаря тому, что наконец-то перебиты мосты и основные пути, по которым шла переброска оружия, боеприпасов и живой силы противника. Мы видим успехи на Черном море, когда, по сути, закрыли возможности переброски всего необходимого через Одессу и другие черноморские порты. Мы видим удары на Западной Украине, в Галиции, чего не было на протяжении всего конфликта. В принципе, если, взяв паузу в ударах по энергетике, усилить удары по логистике и по транспортным артериям врага, то, я думаю, эффект будет не меньше, а возможно и больше», - заключил собеседник НСН.
При этом он усомнился, что Украина будет соблюдать соответствующие договоренности, если они действительно есть.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что призвал лидера украинского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива, поскольку «это вредит всему миру». В Кремле отметили в этой связи, что приветствуют любой призыв о прекращении ударов по «мирной экономической инфраструктуре», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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