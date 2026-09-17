Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мексике
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Кайлой Дэй во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянки. В четвертьфинале Самсонова встретится с украинкой Мартой Костюк.
Ранее Людмила Самсонова и еще девять российских теннисисток приняли участие в Открытом чемпионате США US Open-2026. Спортсменкам не удалось завоевать главную награду турнира, победу в нем одержала представительница Казахстана Елена Рыбакина, напоминает Ura.ru.
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