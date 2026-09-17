Во Владимире после атаки БПЛА повреждены дом и автомобили
17 сентября 202608:22
Юлия Савченко
Атаку БПЛА отразили во Владимире утром 17 сентября. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.
«При падении обломков повреждены остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные поблизости автомобили», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Как отметил Авдеев, обошлось без жертв.
Ранее в Ярославской области из-за атаки беспилотников получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, напоминает 360.ru.
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