Рютте заявил о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве
Североатлантический альянс располагает различными вариантами противодействия России. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.
Отвечая на вопрос журналистов о противодействии НАТО якобы «российским гибридным угрозам», он указал, что некоторые из возможных мер будут публичными, а другие - секретными.
«Мы не можем всегда рассказывать вам, в чём они заключаются», — подчеркнул генсек.
Ранее экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер заявил, что НАТО может прекратить существование из-за конфликта европейских стран с США, пишут «Известия».
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