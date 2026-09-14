Рютте заявил о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве

Отвечая на вопрос журналистов о противодействии НАТО якобы «российским гибридным угрозам», он указал, что некоторые из возможных мер будут публичными, а другие - секретными.

«Мы не можем всегда рассказывать вам, в чём они заключаются», — подчеркнул генсек.

Ранее экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер заявил, что НАТО может прекратить существование из-за конфликта европейских стран с США, пишут «Известия».