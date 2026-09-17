Налоговая закрыла компанию блогера Карины Кросс

Федеральная налоговая служба закрыла косметическую компанию «Кара Кросс косметикс», соучредителем которой числится блогер Карина Кросс (настоящее имя - Карина Лазарьянц). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

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В августе стало известно, что в Москве начали ликвидацию «Кара Кросс косметикс». Компания была открыта в 2019 году и занималась торговлей косметическими и парфюмерными товарами, пишет Ura.ru.

Отмечается, что налоговая исключила юридическое лицо из ЕГРЮЛ 11 сентября в связи с наличием недостоверных сведений.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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