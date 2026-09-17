Налоговая закрыла компанию блогера Карины Кросс

В августе стало известно, что в Москве начали ликвидацию «Кара Кросс косметикс». Компания была открыта в 2019 году и занималась торговлей косметическими и парфюмерными товарами, пишет Ura.ru.

Отмечается, что налоговая исключила юридическое лицо из ЕГРЮЛ 11 сентября в связи с наличием недостоверных сведений.

