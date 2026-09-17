ШОС и ЕЭК подписали план сотрудничества на 2027-2030 годы
Церемония подписания плана мероприятий на 2027-2030 годы по реализации меморандума между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2021 года состоялась в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Бакытжан Сагинтаев.
План предусматривает реализацию совместных проектов с участием Деловых советов двух объединений, мероприятий в сфере агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, таможенного регулирования. Кроме того, документ предполагает обмен сведениями между исполнительными органами о развитии зеленой экономики, цифровизации, информационно-коммуникационных технологий.
Ранее в Бишкеке прошел саммит ШОС с участием лидеров 18 стран объединения, гостей, партнеров и наблюдателей, напоминает 360.ru.
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