«Лукашенко не побежит». Что мы узнали из интервью «последнего диктатора»

Ранее глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину, потому что знает возможные последствия этого шага.

«Если Лукашенко это сделает, то это будет зачеркнутая страница в наших отношениях (с Белоруссией – прим. НСН), и уже поправить ничего будет нельзя. Он это прекрасно понимает и этого не сделает», - считает Калашников.

Лукашенко в интервью также высказался о своих отношениях с Путиным. Президент Белоруссии назвал российского лидера своим «старшим братом». «Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», - считает Лукашенко. При этом он отметил, что в отношениях с Путиным сейчас есть «напряжение».

Президент Белоруссии рассказал, что первый президент России Борис Ельцин жалел, что назначил Путина своим преемником. Дело в том, по словам Лукашенко, что Путин не стал советоваться с Ельциным по вопросам внешней и внутренней политики. Белорусский лидер также предположил, что глава России готовится уйти в отставку до 2036 года. К этому времени Путин, по мнению Лукашенко, найдет себе преемника. Дал прогноз глава Белоруссии и на свое политическое будущее.

«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», - пообещал белорусский лидер. Он пожаловался, что у него нет столько денег, как у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов предположил в эфире НСН, что президента Белоруссии может ждать судьба Януковича, но в Ростове его не примут.

«Когда эту опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку?» - задался вопросом Мартынов.

Лукашенко также напомнил, как переболел коронавирусом на ногах. Президент считает, что коронавирус ему «подкинули», и даже знает фамилии тех, кто завез коронавирус в Белоруссию. «Я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло», - заявил он.

Президент Белоруссии также рассказал, почему его называют «последним диктатором Европы». По его словам, «эту кликуху» дала ему бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН согласился с этой характеристикой.

«Он опирается на клан чиновников и силовиков. Думаю, в итоге он плохо кончит», - считает Шушкевич.

При этом Лукашенко обнадежил украинского журналиста, заявив, что объединения России и Белоруссии можно не ждать. По его словам, это было возможно 20-25 лет назад. «Народ перезрел», - утверждает белорусский лидер.

В России тоже уже слабо верят в братские отношения с Белоруссией. Так, глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов в эфире НСН подтвердил, что с Минском «никакого братства и добрососедства нет».

«Пока все хорошо и экономически выгодно – они братья, как только что-то пошло вразрез интересам белорусской стороны, тут же начинаются обвинения и замена статуса. Та же ситуация была и с Украиной. Эта игра статусами сопровождается определенным политическими и дипломатическими намеками с использованием элементов шантажа», - пояснил Нилов.

Неоднозначное интервью Лукашенко украинскому журналисту, известного своими антироссийскими взглядами, может подлить огонь и в без того сложные отношения Москвы и Минска. Особую пикантность ситуации придают грядущие выборы, победа на которых Лукашенко в этот раз не гарантирована.





