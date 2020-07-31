«Дойдет до крови». Шушкевич о конце режима Лукашенко

«Режим Лукашенко держится на грубой военной силе как латиноамериканские режимы. Не думаю, что если бы Россия хотела здесь навести беспорядок, она делала бы это таким нелепым образом. Это однозначно провокация Лукашенко. Ему трудно фальсифицировать выборы здесь, ему нужна поддержка здесь национальных сил, которым нравятся антироссийские ходы. Он хочет их привлечь на свою сторону, чтобы за него проголосовало хотя бы пару десятков процентов – тогда будет гораздо легче фальсифицировать выборы», - сказал Шушкевич.

По его словам, Лукашенко пошел на антироссийскую провокацию от безысходности и отсутствия реального рейтинга. «Лопуховатая провокация по совету какого-то убогого политтехнолога. Крайняя мера», - добавил он.

По мнению первого главы Белоруссии, выборы 9 августа будут фальсифицировать «самым наглым образом». «Просто оппозиция у нас слишком деликатная, до неделикатных способов она еще не доросла», - подчеркнул Шушкевич.

Он также сделал прогноз будущего режима Лукашенко в Белоруссии. «Боюсь, что дойдет до крови, очень бы не хотелось, но наглость власти невероятная», - считает Шушкевич.

Ранее в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ, которых местные власти считают «частной военной компанией Вагнера». Как утверждает Минск, в Белоруссию прибыли более 200 человек для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. МИД РФ выразил по этому поводу недоумение.







