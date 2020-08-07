Рар: Белоруссия нужна Западу без Лукашенко

Александр Рар: «Американцы и россияне всегда обращали внимание на то, как ужасно ядерное оружие, говорили о том, что его ни в коем случае нельзя больше применять. 75 лет назад американцы уже сбросили две атомные бомбы над Японией, последствия чего известны всему миру. Но дело в том, что ядерных держав сейчас больше. Это Китай, Индия, Пакистан. И эти, скажем, более маленькие ядерные державы, пытаются наращивать свой потенциал до уровня великих. И из-за этого ситуация становится более опасной, чем в те годы», – подчеркнул политолог в интервью НСН.

