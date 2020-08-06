Лукашенко предрекли судьбу Януковича. Но в Ростове его не ждут

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН рассказал, какие тучи сгущаются над белорусским президентом на фоне расширения кризиса с задержанными в Минске россиянами.

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода» заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко.

Президента Белоруссии Александра Лукашенко может ждать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича, но в Ростове его не примут, рассказал в эфире НСН директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

В Госдуме не верят, что Лукашенко способен выдать россиян Украине

«Очевидно, что Лукашенко устал за 26 лет, да и здоровье подводит, я думаю. Что неслучайно на фоне всего этого сюжета с задержанными россиянами в Минск отправляется первый за последние 12 лет американский посол Джули Фишер, которая работала в Киеве при Ющенко, работала в посольстве в Грузии при Саакашвили. Сегодня ее направляют в Белоруссию. Неделю назад посольство открылось в полном объеме», - сказал Мартынов.

По словам эксперта, ситуация с задержанными россиянами, мягко говоря, «напрягает» общественное мнение РФ и ее руководство. То, что выборы пройдут и на них победит Лукашенко – не вызывает сомнений – сложно проиграть выборы самому себе. Но дальше он или объяснит, зачем он так себя ведет, или мы увидим развитие сюжета по украинскому сценарию.

«Интервью белорусского президента украинскому журналисту – это хамство в адрес России, с понятной реакцией с ее стороны», - сказал он.

По мнению эксперта, единственное, что могло его спасти – это особые отношения с российским руководством, которые сейчас переживают острый кризис. «Когда эту опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку?» - задается вопросом Мартынов.

Ранее в четверг глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что выдача на Украину задержанных в Минске перечеркнет отношения РФ и Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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