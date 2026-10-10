Переговоры по Украине с США и Европой закончились досрочно
Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Европы в Майами завершились досрочно. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал журналист Алекс Рауфоглу.
Он сообщил, что второго дня переговоров в США не будет.
По данным Axios, американские переговорщики на встрече в Майами пригрозили украинской стороне прекращением передачи разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы президента США Дональда Трампа остановить удары по российским НПЗ. Однако позже источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию и уточнил, что Вашингтон напомнил Украине, что остается ее надежным партнером, предоставляя вооружения и информацию.
В сентябре США активизировали посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев и провели в этих городах переговоры о возможных путях завершения конфликта.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие недели США планируют согласовать предложение по Украине.
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