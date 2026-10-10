Роспотребнадзор приостановил ввоз грузинских вин, колы и воды «Набеглави»
Роспотребнадзор ввёл временный запрет на поставки и продажу в России некоторых напитков, произведённых в Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.
В перечень запрещённой к обороту продукции вошли вина, коньяк, пиво, грузинская Coca‑Cola, а также минеральная вода «Набеглави».
Согласно документу, продукция не соответствует нормативам: выявлены отклонения по органолептическим и физико‑химическим характеристикам, а также по показателям безопасности. Если такие напитки будут обнаружены в продаже, их требуется немедленно снять с реализации. Среди затронутых марок — вина «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели» и «Вайнмен».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп считает, что Нобелевская премия мира дискредитирована
- Алимов: В Саудовской Аравии продолжается подготовка к «Интервидению»
- В АдГ заступились за Шредера после «предательства Европы» из-за встречи с Путиным
- В Ростовской области после атаки БПЛА задерживаются десятки поездов
- Роспотребнадзор приостановил ввоз грузинских вин, колы и воды «Набеглави»
- В Брянской области нарушено ж/д сообщение из-за удара дронов ВСУ по мосту
- Переговоры по Украине с США и Европой закончились досрочно
- В Орловской области БПЛА ВСУ повредили электроподстанцию
- В Белоруссии запретили продажу одного из чаев Greenfield
- МО: Силы ПВО сбили 725 БПЛА ВСУ и 2 реактивных снаряда HIMARS