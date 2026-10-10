Роспотребнадзор приостановил ввоз грузинских вин, колы и воды «Набеглави»

В перечень запрещённой к обороту продукции вошли вина, коньяк, пиво, грузинская Coca‑Cola, а также минеральная вода «Набеглави».

Согласно документу, продукция не соответствует нормативам: выявлены отклонения по органолептическим и физико‑химическим характеристикам, а также по показателям безопасности. Если такие напитки будут обнаружены в продаже, их требуется немедленно снять с реализации. Среди затронутых марок — вина «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели» и «Вайнмен».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек.

