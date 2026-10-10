В Белоруссии запретили продажу одного из чаев Greenfield
В Белоруссии госкомитет по стандартизации запретил ввоз и реализацию в стране чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в пакетиках для разовой заварки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По его информации, производителем указанного вида чая является ООО «Орими» (РФ).
Запрет вводится с 10 октября. Теперь в Белоруссии ограничены ввоз, обращение и реализация данной продукции. Также предполагается прекратить действия документов об оценке соответствия и изъятие из обращения.
Отмечается, что это произошло из-за нарушений требований безопасности, в том числе превышения содержания плесени в товаре. В ведомстве рассказали, что продукция Greenfield не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности — микробиологическим показателям».
Известно, что кроме плесени, в продукции бренда было обнаружено недопустимое содержание бактерий группы кишечной палочки (колиформы) в 1 г продукта.
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