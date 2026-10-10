В Ростовской области после атаки БПЛА задерживаются десятки поездов
В Ростовской области десятки пассажирских поездов следуют с опозданием — причиной стало повреждение железнодорожного моста, полученное в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс‑служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Как уточнили в ФПК, движение на участке Ростов — Батайск пришлось временно остановить из‑за повреждения разводного железнодорожного моста после удара БПЛА. В итоге в пути задерживаются 25 пассажирских составов.
Среди затронутых маршрутов — поезда №103 (Адлер — Москва), №29 (Новороссийск — Москва), №3 (Кисловодск — Москва), №115 (Адлер — Томск) и ряд других.
Сотрудники поездных бригад сейчас активно помогают пассажирам. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, предоставляется питание.
Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками самолётного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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