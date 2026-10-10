В Брянской области нарушено ж/д сообщение из-за удара дронов ВСУ по мосту
В ночь на 10 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками самолётного типа по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
В своём посте в МАХ глава области уточнил, что в результате атаки повреждено железнодорожное полотно, однако обошлось без жертв. Из‑за инцидента прервано движение поездов на участке Брянск — Унеча — Гомель.
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, на отдельных отрезках маршрута задействуют автобусный транспорт. Поезд Минск — Адлер временно пойдёт по смоленскому направлению: его маршрут скорректирован до станции Брянск‑Орловский и обратно.
Также в этот же день под удар ВСУ попал железнодорожный мост в Ростовской области. Повреждение сооружения привело к задержкам десятков пассажирских поездов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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