В Орловской области БПЛА ВСУ повредили электроподстанцию

В Знаменском районе Орловской области в результате ночной атаки ВСУ была повреждена электроподстанция. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Андрей Клычков.

В Голой Пристани из-за атаки ВСУ полностью сгорел Свято-Духовский храм

В связи с произошедшим часть домовладений населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена. На месте происшествия незамедлительно были организованы восстановительные работы, добавил чиновник.

Политик рассказал, что в непосредственной близости от падения частей БПЛА ВСУ находится православный храм и больница. Никто из жителей не пострадал, добавил Клычков. По его словам, всего над областью было сбито 13 украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области из-за атаки ВСУ были повреждены многоэтажки и железнодорожный мост.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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