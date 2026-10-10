В Орловской области БПЛА ВСУ повредили электроподстанцию

В связи с произошедшим часть домовладений населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена. На месте происшествия незамедлительно были организованы восстановительные работы, добавил чиновник.

Политик рассказал, что в непосредственной близости от падения частей БПЛА ВСУ находится православный храм и больница. Никто из жителей не пострадал, добавил Клычков. По его словам, всего над областью было сбито 13 украинских беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области из-за атаки ВСУ были повреждены многоэтажки и железнодорожный мост.