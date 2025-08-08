Встречу Путина и Трампа назвали бессмысленной без участия Европы
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что Макрон может выступить примером для европейских политиков, начав диалог с Москвой.
Вести переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно, так как это не приводит к результатам, а американский лидер Дональд Трамп не может претендовать на нейтралитет в этом вопросе, рассказал НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить Россию для переговоров с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию от имени ЕС. Кошкин подчеркнул, что без участия Европы помирить Россию и Украину не выйдет.
«Это популистский вброс, но это не исключает прагматичность заявления. Это здравомыслящий ход, потому что невозможно помирить Россию и Украину без участия Европы. Европа – один из главных участников в этом конфликте, как и США. Без них даже нет смысла вести переговоры, как и без участия Украины. Оставить за бортом одну сторону невозможно, это не работает, это уже было. Подобные дискуссии всегда эмоциональны, поэтому нужны еще нейтральные участники. Трамп заявляет, что занимает нейтральную позицию, но его окружают люди, которые занимают далеко не нейтральную позицию. Ситуация очень сложная, ультиматумы здесь не работают», - отметил он.
По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон может выступить примером для европейских политиков, начав диалог с Москвой.
«Если верить слухам и утечкам, Макрон уже предпринимал попытки вести переговоры с Россией. За Макроном пойдут и другие. Здесь важен пример. Да, они могут испытывать антипатию к России, но они должны быть профессионалами в дипломатии и политике. Это искусство договариваться с тем, кто вам не нравится. Население в США и Европе в большинстве занимает проукраинскую позицию. Поэтому политики, конечно, учитывают это, делая свои заявления на этот счет», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роскачестве дали советы по выбору школьной формы
- Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
- «За что ударил?»: Гребенщиков ответил избившему его Пирцхалаве
- Вирусолог назвал пути проникновения лихорадки Чикунгунья в Россию
- Встречу Путина и Трампа назвали бессмысленной без участия Европы
- Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии
- Писателя Быкова заочно арестовали за фейки об армии
- Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
- Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
- Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru