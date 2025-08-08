Вести переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно, так как это не приводит к результатам, а американский лидер Дональд Трамп не может претендовать на нейтралитет в этом вопросе, рассказал НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить Россию для переговоров с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию от имени ЕС. Кошкин подчеркнул, что без участия Европы помирить Россию и Украину не выйдет.