Пентагон опроверг заявление Москвы о преднамеренном срыве договора ДРСМД

Представитель Пентагона Роберт Карвер опроверг предположение Москвы о том, что США заранее планировали выход из ДРСМД, разрабатывая ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил агентству Карвер, разработка ракеты, которая была запрещена соглашением, началась в Штатах в феврале после приостановления действия договора с американской стороны. 18 августа военные США успешно провели испытание этой ракеты.

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В Пентагоне также отметили, что намерены развивать и тестировать в дальнейшем обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил действие 2 августа.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, какие разработки на самом деле могли тестировать американцы.


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