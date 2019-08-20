Пентагон опроверг заявление Москвы о преднамеренном срыве договора ДРСМД
Представитель Пентагона Роберт Карвер опроверг предположение Москвы о том, что США заранее планировали выход из ДРСМД, разрабатывая ракеты. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил агентству Карвер, разработка ракеты, которая была запрещена соглашением, началась в Штатах в феврале после приостановления действия договора с американской стороны. 18 августа военные США успешно провели испытание этой ракеты.
В Пентагоне также отметили, что намерены развивать и тестировать в дальнейшем обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил действие 2 августа.
Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, какие разработки на самом деле могли тестировать американцы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пентагон опроверг заявление Москвы о преднамеренном срыве договора ДРСМД
- Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
- Народная артистка РФ Александра Назарова скончалась на 80-ом году жизни
- Продажи Lamborghini в России выросли в четыре раза
- Познер поддержал увольнение грузинского журналиста, оскорбившего Путина