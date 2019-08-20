Пентагон успешно испытал запрещенную ДРСМД ракету. Видео
Пентагон впервые после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), провел испытания крылатой ракеты наземного базирования. Как отмечается в сообщении американского Минобороны, ракета точно поразила цель после более чем 500 км полета.
В Пентагоне назвали новую ракету сухопутной вариацией крылатой ракеты «Томагавк», отмечает RT. Результаты испытаний Минобороны США планирует использовать для дальнейшей разработки ракет.
Между тем, в России проведенные в США испытания запрещенной ДРСМД ракеты всего через две с небольшим недели после официального расторжения соглашения восприняли как доказательство того, что Вашингтон не соблюдал условия Договора во время его действия. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что в период со 2 по 19 августа невозможно было разработать, произвести и испытать ракету, передает РЕН ТВ.
Как напоминает «Свободная пресса», Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
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