Пентагон успешно испытал запрещенную ДРСМД ракету. Видео

Между тем, в России проведенные в США испытания запрещенной ДРСМД ракеты всего через две с небольшим недели после официального расторжения соглашения восприняли как доказательство того, что Вашингтон не соблюдал условия Договора во время его действия. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что в период со 2 по 19 августа невозможно было разработать, произвести и испытать ракету, передает РЕН ТВ.

Как напоминает «Свободная пресса», Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

