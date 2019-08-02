Действие ДРСМД официально прекращено
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращен по инициативе США. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД России. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019-го, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, ответила зеркально.
Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. При этом, российский лидер отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США, отмечает RT.
Между тем, ранее Дональд Трамп заявил о готовности заключить новый договор, контролирующий все виды ядерного вооружения. Американский президент уже обсуждал свою идею с президентом России Владимиром Путиным и с главой Госсовета Китая Си Цзиньпинем на саммите G20, отмечает Ura.ru.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешаk сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров .
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