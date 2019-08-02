Действие ДРСМД официально прекращено

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращен по инициативе США. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД России. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019-го, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, ответила зеркально.

Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. При этом, российский лидер отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США, отмечает RT.