СНВ-3 вслед за ДРСМД. Штаты хотят выйти из еще одного договора по оружию

Соединенные Штаты обсуждают идею выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Высокопоставленный представитель американской администрации в интервью Reuters отметил, что США связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты.

«Это вызывает вопросы по поводу необходимости продления СНВ-3 на пятилетний срок», — отметил собеседник агентства. По его словам, произошедшее потенциально может стать «существенным препятствием» для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия. При этом Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер.

Подобные сообщения о нежелании Вашингтона продлевать Договор по CНВ-3 появляются уже не первый раз. Так в октябре 2018 года сотрудник Белого дома отмечал, что продление существующего документа «маловероятно».

Тогда же член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов предположил, что США под различными предлогами готовят почву для отказа от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Морозова, американцам нужно наращивать свой ядерный потенциал для поддержания глобального доминирования. Они решительно настроены нарастить в кратчайшие сроки количество ракет малой и средней дальности и ракет гиперзвукового направления.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев напомнил, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США.