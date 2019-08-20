Военный аналитик рассказал, чем России отвечать на запрещенную ДРСМД ракету США

Пентагон впервые после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), провел испытания крылатой ракеты наземного базирования. Как отмечается в сообщении американского Минобороны, ракета точно поразила цель после более чем 500 км полета. В Пентагоне называют ракету сухопутной вариацией крылатой ракеты «Томагавк» и планируют использовать для дальнейшей разработки ракет.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, какие разработки на самом деле могли тестировать американцы.

«Больше 500 километров полета — это не выдающаяся дальность, это рядовая дальность, которая не говорит о каких-то выдающихся образцах оружия. Американский “Томагавк” имеет дальность более 1500 км, причем древний, еще с прошлого века. Скорее всего, испытываются ракеты куда большего радиуса действия, чем “Томагавк”. У американцев сейчас есть на вооружении ракеты воздушно базирования JASSM, которые имеют дальность около 1000 км, отличительная способность которых является полет на предельно низких высотах, и использование стелс-технологий, что еще в большой степени снижает их заметность. Обеспечиваются системой наведения с очень высокой точностью попадания. По всей видимости, американцы для наземных целей что-то подобное и создают», — предположил аналитик.

По его словам, России есть чем ответить на такие разработки. Например, крылатые ракеты воздушного базирования можно довольно простым способом модернизировать для запуска с наземных установок.

«Мы можем применять для запуска с наземной установки ракету типа “Калибр”. Это совсем простой вариант. Фактически, это значит поставить на землю пусковую корабельную установку, вот вам и получается наземный “Калибр”. Такие возможности у нас есть», — заверил НСН Константин Сивков.

Эксперт отметил, что разработки таких ракет специально не велись в нашей стране, пока действовал Договор о РСМД, в то время как американская сторона задолго до выхода из него разрабатывала запрещенное им оружие. Тем не менее, Константин Сивков выразил уверенность, что через некоторое время российские разработки догонят и перегонят американские, хотя, по его мнению, совсем не в этом двум странам надо соревноваться.

«Нам не в этом надо соревноваться с американцами. Выход американцев из ДРСМД ориентирован на то, чтобы оттянуть часть российского потенциала на разработку ракет средней дальности и создание потенциала средней дальности, и тем самым снижение угрозы собственной территории США. А вот американцы разворачивают свои ракеты средней дальности у наших границ и угрожают территории непосредственно РФ. Поэтому нашим ответом на создание американцами такого оружия может быть создание ракет, которые позволили бы создать угрозу территории США, с другой стороны не нарушая договор СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – прим. НСН). Это, может быть, создание ракет сверхбольшой дальности, в порядке 10-12 тысяч километров, крылатых ракет в обычном снаряжении, с обычным двигателем. Такая возможность у нас существует. И мы можем развернуть группировку таких ракет куда интереснее и важнее для того, чтобы создать усиленную угрозу непосредственно территории США, именно с нашей территории. Вот это было бы более эффективным ответом», — заключил собеседник НСН.