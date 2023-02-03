Paul Smith заявил о прекращении работы в России

Британский люксовый бренд Paul Smith покинул российский рынок, сообщает Financial Times.

Компания оказалась под огнем критики после статьи в газете Daily Mail, где говорилось о том, что Paul Smith по-прежнему продает свою продукцию в России, действуя не напрямую, а через франчайзингового партнера.

Руководству дома моды пришлось давать объяснения.

Почему иностранные компании затягивают продажу бизнеса в России

«Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины», - заявил представитель компании.

Он также подчеркнул, что Paul Smith потребовал закрытия этих магазинов и прекратил все поставки дистрибьютору.

Ранее, как сообщала НСН, разработчик компьютерных игр Electronic Arts ушел из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВеликобританияОдеждаБренд
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