Paul Smith заявил о прекращении работы в России

«Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины», - заявил представитель компании.

Он также подчеркнул, что Paul Smith потребовал закрытия этих магазинов и прекратил все поставки дистрибьютору.

Ранее, как сообщала НСН, разработчик компьютерных игр Electronic Arts ушел из России.

