Paul Smith заявил о прекращении работы в России
Британский люксовый бренд Paul Smith покинул российский рынок, сообщает Financial Times.
Компания оказалась под огнем критики после статьи в газете Daily Mail, где говорилось о том, что Paul Smith по-прежнему продает свою продукцию в России, действуя не напрямую, а через франчайзингового партнера.
Руководству дома моды пришлось давать объяснения.
«Теперь мы понимаем, что было ошибкой разрешать этим магазинам работать под нашим именем на фоне военных действий на территории Украины», - заявил представитель компании.
Он также подчеркнул, что Paul Smith потребовал закрытия этих магазинов и прекратил все поставки дистрибьютору.
Ранее, как сообщала НСН, разработчик компьютерных игр Electronic Arts ушел из России.
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