Связь 6G планируют внедрить в России к 2028 году

Новый стандарт мобильной связи 6G планируется внедрить в России в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ходе круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, работа над технологией уже ведется. В центре разработок — компания «Бюро 1440», входящая в структуру холдинга. Сейчас специалисты сосредоточены на создании российской низкоорбитальной спутниковой группировки, рассчитанной на действующий стандарт 5G. Однако уже в ближайшие три года планируется переход к стандарту 6G, который, как ожидается, обеспечит интеграцию земных и спутниковых сетей и позволит получить стабильный интернет-доступ в любой точке страны.