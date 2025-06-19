Связь 6G планируют внедрить в России к 2028 году

Новый стандарт мобильной связи 6G планируется внедрить в России в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ходе круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, работа над технологией уже ведется. В центре разработок — компания «Бюро 1440», входящая в структуру холдинга. Сейчас специалисты сосредоточены на создании российской низкоорбитальной спутниковой группировки, рассчитанной на действующий стандарт 5G. Однако уже в ближайшие три года планируется переход к стандарту 6G, который, как ожидается, обеспечит интеграцию земных и спутниковых сетей и позволит получить стабильный интернет-доступ в любой точке страны.

Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах

Первые испытания спутниковой связи запланированы на 2026 год. В случае успешных тестов и завершения всех организационных процедур к 2027 году предполагается развернуть необходимую инфраструктуру.

Изначально новая технология будет использоваться на транспорте — в первую очередь в поездах, где связь обеспечат через специальные терминалы. Позднее оборудование начнут устанавливать и в самолетах. Как отметил Шелобков, процесс внедрения в авиации может затянуться из-за необходимости прохождения сложных сертификационных процедур, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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