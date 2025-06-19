Мантуров назвал креативные индустрии культурным кодом РФ
Государство уже много лет поддерживает предприятия, развивающие народную художественную промышленность. Об этом в интервью «ФедералПресс» заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В ходе посещения павильона «Душа России», где представлено многослойное культурное наследие народов страны, он указал, что следует «развивать и популяризировать наше народное художественное промысловое», так как это является «нашим культурным кодом, который нужно поддерживать и сохранять».
Мантуров подчеркнул, что также необходимо формировать такие подходы, чтобы молодёжь заинтересовалась работой «на этих аутентичных предприятиях».
«Это всё-таки ручной труд, который не всем молодым людям интересен. Потому что все сидят в интернете, все мечтают быть программистами, а здесь надо руками поработать», - сказал он.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru