Мантуров назвал креативные индустрии культурным кодом РФ

В ходе посещения павильона «Душа России», где представлено многослойное культурное наследие народов страны, он указал, что следует «развивать и популяризировать наше народное художественное промысловое», так как это является «нашим культурным кодом, который нужно поддерживать и сохранять».

Мантуров подчеркнул, что также необходимо формировать такие подходы, чтобы молодёжь заинтересовалась работой «на этих аутентичных предприятиях».

«Это всё-таки ручной труд, который не всем молодым людям интересен. Потому что все сидят в интернете, все мечтают быть программистами, а здесь надо руками поработать», - сказал он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях, сообщает RT.

