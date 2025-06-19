СМИ: США хотят сократить упоминание Украины в итоговом документе саммита НАТО
США настаивают на минимальном упоминании Украины в итоговом коммюнике предстоящего саммита НАТО и оказывают давление на европейских союзников, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в США и Европе.
По данным издания, Вашингтон выступает против расширенных формулировок, касающихся Киева, и добивается их сокращения в финальной версии документа.
Один из европейских чиновников сообщил, что в текущем черновике коммюнике Украина упоминается лишь один раз — в контексте оборонных возможностей, без выражения явной поддержки со стороны альянса.
Ранее агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что НАТО стремится сделать текст итоговой декларации максимально кратким и избежать упоминаний о возможном вступлении Украины в альянс, чтобы не допустить разногласий среди участников, передает «Радиоточка НСН».
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