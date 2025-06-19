СМИ: США хотят сократить упоминание Украины в итоговом документе саммита НАТО

США настаивают на минимальном упоминании Украины в итоговом коммюнике предстоящего саммита НАТО и оказывают давление на европейских союзников, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в США и Европе.

По данным издания, Вашингтон выступает против расширенных формулировок, касающихся Киева, и добивается их сокращения в финальной версии документа.