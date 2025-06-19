В Совфеде предложили создать единый стандарт для курьеров
В России необходимо создать единый профессиональный стандарт для курьеров. Как сообщает «Газета.Ru», соответствующее предложение в Минтруда направил член Совета Федерации Артем Шейкин.
В своём обращении сенатор указал, что курьеры, с целью увеличить свой доход, пытаются выполнить больше заказов, что зачастую приводит к нарушению правил дорожного движения (ПДД). Это приводит к росту уровня аварийности и создаёт угрозы жизни и здоровью граждан, а отсутствие нормативного регулирования лишь увеличивает эти риски.
Шейкин считает, что в России следует ввести единый профессиональный стандарт для курьеров, в который можно было включить отсутствие медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортом, обязательный медосмотр, наличие водительских прав и прохождение теста на знание ПДД.
«Также ключевые требования могли бы включать соответствие требованиям к внешнему виду, экипировке и техсостоянию средств доставки, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений», — добавил сенатор.
Ранее директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева заявила, что рост зарплат курьеров в РФ объясняется спросом на услуги доставки, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru