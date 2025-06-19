Путин посетит саммит ЕАЭС в Минске
19 июня 202518:10
На следующей неделе президент РФ Владимир Путин отправится в Белоруссию. Об этом ТАСС заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, Путин посетит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Минске 26 и 27 июня.
Ожидается, что на мероприятие приедут около десяти глав государств, а также руководители ряда международных организаций.
Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на форум ЕАЭС в Минск, однако примет участие в нём по видеосвязи, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru