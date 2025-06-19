Путин посетит саммит ЕАЭС в Минске

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин отправится в Белоруссию. Об этом ТАСС заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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По его словам, Путин посетит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Минске 26 и 27 июня.

Ожидается, что на мероприятие приедут около десяти глав государств, а также руководители ряда международных организаций.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на форум ЕАЭС в Минск, однако примет участие в нём по видеосвязи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
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