Путин посетит саммит ЕАЭС в Минске

По его словам, Путин посетит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Минске 26 и 27 июня.

Ожидается, что на мероприятие приедут около десяти глав государств, а также руководители ряда международных организаций.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на форум ЕАЭС в Минск, однако примет участие в нём по видеосвязи, сообщает RT.