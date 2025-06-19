Аккаунт вице-президента США временно заблокировали в соцсети Bluesky

Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky вскоре после регистрации, сообщает The Hill. Страница была восстановлена на следующий день после инцидента.

По данным издания, Вэнс присоединился к платформе в среду вечером и опубликовал приветственное сообщение, в котором выразил надежду на «здравые политические дискуссии». К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, выступившего в поддержку запрета гормональной терапии и блокаторов полового созревания для трансгендерных подростков в Теннесси.