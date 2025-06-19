Аккаунт вице-президента США временно заблокировали в соцсети Bluesky
Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky вскоре после регистрации, сообщает The Hill. Страница была восстановлена на следующий день после инцидента.
По данным издания, Вэнс присоединился к платформе в среду вечером и опубликовал приветственное сообщение, в котором выразил надежду на «здравые политические дискуссии». К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, выступившего в поддержку запрета гормональной терапии и блокаторов полового созревания для трансгендерных подростков в Теннесси.
После публикации еще двух сообщений, в которых Вэнс предложил обсудить позицию судьи, его страница в Bluesky стала недоступна. Пользователи соцсети X предположили, что аккаунт заблокировали.
В компании Bluesky пояснили, что профиль вице-президента был автоматически заблокирован по ошибке — алгоритмы приняли его за фейковый аккаунт, выдающий себя за публичную фигуру. Утром в четверг доступ к странице был восстановлен, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США и Иран провели тайные переговоры на фоне обострения в регионе
- Алексей Учитель назвал Михаила Ефремова выдающимся актером
- СМИ: США готовятся к возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана
- Связь 6G планируют внедрить в России к 2028 году
- Аккаунт вице-президента США временно заблокировали в соцсети Bluesky
- СМИ: США хотят сократить упоминание Украины в итоговом документе саммита НАТО
- В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего ребенка
- Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
- В Совфеде предложили создать единый стандарт для курьеров
- Мантуров назвал креативные индустрии культурным кодом РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru