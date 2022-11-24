СМИ: Разработчик компьютерных игр Electronic Arts ушел из России
Разработчик компьютерных игр корпорация Electronic Arts (ЕА) полностью покинула Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
«EA больше официально не представлены в России», — рассказал один из собеседников издания.
По его словам, американская компания перенесла всю связанную со странами СНГ маркетинговую деятельность в свой польский офис.
Эксперты отмечают, что закрытие представительства EA в РФ создаст дополнительные сложности, связанные с оперативным решением вопросов с техподдержкой. Кроме того, из-за ухода компании новые игры разработчика будут выходить без перевода на русский язык. При этом геймеров не ожидает значительных изменений при покупке новых продуктов EA: с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту.
В марте Electronic Arts заявила о прекращении продаж продуктов в России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, компания объявила, что удалит все российские клубы из футбольных симуляторов FIFA 22 и FIFA Mobile, пишет RT.
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