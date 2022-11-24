СМИ: Разработчик компьютерных игр Electronic Arts ушел из России

«EA больше официально не представлены в России», — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, американская компания перенесла всю связанную со странами СНГ маркетинговую деятельность в свой польский офис.

Эксперты отмечают, что закрытие представительства EA в РФ создаст дополнительные сложности, связанные с оперативным решением вопросов с техподдержкой. Кроме того, из-за ухода компании новые игры разработчика будут выходить без перевода на русский язык. При этом геймеров не ожидает значительных изменений при покупке новых продуктов EA: с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту.

В марте Electronic Arts заявила о прекращении продаж продуктов в России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, компания объявила, что удалит все российские клубы из футбольных симуляторов FIFA 22 и FIFA Mobile, пишет RT.

