Комик Грачев из Comedy Club выразил готовность озвучить Путина в «Простоквашино»

Артист, играющий роль главы государства в фильмах и комедийных скетчах, отметил, что Путин в проекте непременно будет положительным персонажем.

Также Грачев отметил, что если создатели мультфильма предложать ему озвучить президента, то он обязательно согласится.

«Да, соглашусь... Как креативные авторы этого мультфильма, реализуют эту линию, сложно сказать, но я думаю, что как-то классно сделают», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что появление Путина в мультфильмах не требует согласования с Кремлём, сообщает RT.

