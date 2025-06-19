Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Очередная группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договорённостями, взамен украинской стороне была передана группа военнопленных ВСУ.

Отмечается, что российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию. После получения необходимой психологической и медпомощи они вылетят в Россию для лечения и реабилитации.

Ранее в в Минобороны РФ заявили, что что в рамках стамбульских договорённостей, Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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