В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего ребенка

В подмосковной Балашихе автомобилистка сбила несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. По данным регионального управления МВД, инцидент произошел 18 июня на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный.

По предварительным данным, 59-летняя водительница Toyota наехала на 13-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

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В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция проводит проверку по факту ДТП, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:РебенокДТПБалашиха

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