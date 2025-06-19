В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего ребенка
В подмосковной Балашихе автомобилистка сбила несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. По данным регионального управления МВД, инцидент произошел 18 июня на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный.
По предварительным данным, 59-летняя водительница Toyota наехала на 13-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция проводит проверку по факту ДТП, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru