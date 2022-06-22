«Верят в изменение ситуации»: Почему иностранные компании затягивают продажу бизнеса в России

При это, по его словам, процесс ухода иностранных компаний из России пока не завершен.

«Например, некоторые одежные ретейлеры фактически ушли, просто оставив бизнес. Но у них арендные торговые точки, с товарными запасами они вопрос решают. В каждом случае ситуация индивидуальная. Процесс ухода в принципе еще не завершен. Ряд компаний просто поставили на паузу. Наверное, в целом не так много организаций, которые уже четко заявили об уходе – большая часть в ожидании. Некоторые просто поменяли вывески. Поэтому еще рано подводить какие-то итоги по уходу», - подчеркнул глава ассоциации.

В тоже время он считает, что Китай и Турция не смогут купить иностранный бизнес в России, так как на него есть и другие покупатели – российские предприниматели.