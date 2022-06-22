«Верят в изменение ситуации»: Почему иностранные компании затягивают продажу бизнеса в России
Неизвестно, насколько затянется уход иностранного бизнеса из России - заметили специалисты в области ретейла и малоформатной торговли Андрей Карпов и Владлен Максимов в эфире НСН.
Бизнес долго уходящих из России иностранных компаний желают купить не только китайцы и турки, но и российские предприниматели, особенно со скидкой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что табачная компания Philip Morris International, производящая сигареты Bond, Marlboro, Parliament и IQOS, уже три месяца не может уйти из России. Карпов предположил, что организации, сталкивающиеся с этим, любыми способами хотят остаться в России.
«Такие компании, как Philip Morris, закладывают возможности для возврата, потому что занимают на рынке достаточно серьезную долю. Вряд ли они готовы просто так ей пожертвовать. У них процесс ухода достаточно управляемый ими же. Поэтому, пока они не решат все вопросы, связанные с потенциальным уходом через передачу бизнеса доверенным компаниям, думаю, вряд ли они так быстро завершат все процессы. Уход компаний осуществляется не настолько публично, и они не обязаны раскрывать эту информацию. Поэтому это всегда внутренние договоренности. Тем более, не исключаю, что во многих случаях закладывается возможность возврата старых владельцев. Компании находятся в некоем ожидании и думают, что ситуация может повернуться вспять. Они вряд ли хотели бы терять свое место на таком большом рынке», - заметил он.
При это, по его словам, процесс ухода иностранных компаний из России пока не завершен.
«Например, некоторые одежные ретейлеры фактически ушли, просто оставив бизнес. Но у них арендные торговые точки, с товарными запасами они вопрос решают. В каждом случае ситуация индивидуальная. Процесс ухода в принципе еще не завершен. Ряд компаний просто поставили на паузу. Наверное, в целом не так много организаций, которые уже четко заявили об уходе – большая часть в ожидании. Некоторые просто поменяли вывески. Поэтому еще рано подводить какие-то итоги по уходу», - подчеркнул глава ассоциации.
В тоже время он считает, что Китай и Турция не смогут купить иностранный бизнес в России, так как на него есть и другие покупатели – российские предприниматели.
«Говорить о том, что Турция и Китай уже покупают такие активы, пока рано. Идет попытка привлечь их на замену. В общем-то на некоторые активы с удовольствием смотрят и наши бизнесмены, которые тоже не против что-то приобрести, особенно, если это будет продаваться с дисконтом. Китай и Турция, в первую очередь, рассматриваются, например, торговыми центрами, как замена арендаторов. Бизнес не настолько резко принимает решения о выходе, а если смотреть на его расширение, с точки зрения, например, локализации, необходимо пройти все этапы. С точки зрения производства зачастую проще расширить поставки, увеличив их объем в нашу страну. А об приходе Китая и Турции как инвесторов в какой-то серьезный бизнес по производству именно на территории России говорить пока рано», - объяснил Карпов.
Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал и других потенциальных покупателей бизнеса в России.
«Кто-то не хочет уходить, но говорит, что продает активы. Кто-то, наверно, пытается продать, но, конечно, это не так просто. Мы не знаем, кто ушел и с какими потерями. Арабские предприниматели и Индия заинтересованы в том, чтобы купить активы в России. Думаю, что при продаже Philip Morris вряд ли предложит и половину своей стоимости», - рассказал он.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН сообщил, что скоро с российского рынка может исчезнуть виски.
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