Грымов рассказал, когда раскроет название тайного спектакля театра «Модерн»

Название спектакля, которое пока скрывает московский драматический театр «Модерн», будет объявлено 26 июня. Об этом заявил художественный руководитель театра Юрий Грымов.

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По его словам, зрителей заинтересовала идея прийти на спектакль, не зная его название. В итоге в мае было два аншлага, поэтому было решено добавить дополнительный показ 25 июня.

«Я просил зрителей не раскрывать тайну названия. Но уже 26 июня, после последнего показа этого сезона, мы объявим название и автора», - сказал Грымов.

Он добавил, основой спектакля стало известное произведение культового писателя ХХ века.

Ранее Грымов заявил, что репертуар театра «Модерн» на 90% не пересекается ни с кем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураСпектакльТеатр МодернЮрий Грымов

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