ПАСЕ не будет принимать никаких резолюций по делу Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать никаких резолюций по делу Навального, приводит ТАСС слова главы делегации РФ в ПАСЕ и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Он пояснил, что дебаты о задержании Алексея Навального в ПАСЕ переведены из категории срочных в категорию текущих, а потому попытка введения новых санкций против РФ откладывается.
Европарламент ранее принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ.
Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Евросоюза призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Аналогичное заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.
Накануне ситуацию с задержанием Навального по телефону обсудили президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин по инициативе финской стороны.
Дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии также выступили с критикой задержания. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что действия полиции в отношении Навального – это «оскорбление мирового сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все речи выступлений иностранных лидеров по вопросу Навального написаны «как под копирку». По словам главы дипломатического ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.
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