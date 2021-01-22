Суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила девять суток административного ареста за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщает пресс-служба Савеловского суда Москвы.

В решении суда говорится, что Ярмыш признана виновной по статье КоАП "организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия.

Отметим, что накануне суда Ярмыш была задержана и провела ночь в ОВД.

Ранее в интернете сторонники Навального стали публиковать призывы организовать массовую акцию в поддержку оппозиционера, который 18 января был арестован на 30 суток.

Роскомнадзор заявил, что будет штрафовать соцсепти за распространение запрещённой информации, сообщает RT. МВД и Генпрокуратура предупредили агитаторов об административной ответственности.





