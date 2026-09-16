Власти Франции признали проблемы с бензином на каждой десятой АЗС
Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы для решения проблемы с нехваткой топлива в стране. Соответствующее поручение главы государства озвучила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон, сообщает Le Figaro.
По словам чиновницы, ключевая цель властей заключается в обеспечении стабильности поставок и гарантированных объемов горючего в ближайшие дни и недели, в том числе за счет импорта из других государств. Брежон признала, что проблемы с наличием бензина наблюдаются примерно на каждой десятой автозаправочной станции Франции, причем подавляющее большинство проблемных АЗС принадлежат компании TotalEnergies.
Представитель правительства также сообщила о ведущихся на европейском уровне дискуссиях касательно возможных мер в отношении нефтеперерабатывающих заводов.
Обсуждаемые шаги направлены на сдерживание дальнейшего роста цен на топливо для конечных потребителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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