Синоптик сообщил, какой будет зима в зоне проведения СВО
Зима в зоне специальной военной операции ожидается теплой с большим количеством дождей, что приведет к сильнейшей грязевой распутице. Соответствующий прогноз в интервью РИА Новости озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, юг России и территория Новороссии будут находиться в зоне аномального тепла, при этом в феврале температура может превышать норму на 3-5 градусов. Климат региона сам по себе достаточно мягкий и влажный благодаря влиянию Азовско-Черноморского бассейна, а с учетом теплого сценария зимы снег будет регулярно выпадать и таять из-за нескончаемых оттепелей и поступления влажных воздушных масс.
Синоптик предупредил, что плюсовые дневные температуры приведут к осадкам в слякотном смешанном состоянии, а огромное количество дождей и ледяных дождей создаст серьезнейшую грязевую распутицу. Погодный фактор может существенно снизить интенсивность боевых действий как на земле, так и в воздухе, поскольку транспорт будет использовать лишь 20% от возможной скорости передвижения.
Ранее в России назвали признаки, указывающие на скорый исход конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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