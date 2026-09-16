По словам метеоролога, юг России и территория Новороссии будут находиться в зоне аномального тепла, при этом в феврале температура может превышать норму на 3-5 градусов. Климат региона сам по себе достаточно мягкий и влажный благодаря влиянию Азовско-Черноморского бассейна, а с учетом теплого сценария зимы снег будет регулярно выпадать и таять из-за нескончаемых оттепелей и поступления влажных воздушных масс.

Синоптик предупредил, что плюсовые дневные температуры приведут к осадкам в слякотном смешанном состоянии, а огромное количество дождей и ледяных дождей создаст серьезнейшую грязевую распутицу. Погодный фактор может существенно снизить интенсивность боевых действий как на земле, так и в воздухе, поскольку транспорт будет использовать лишь 20% от возможной скорости передвижения.

Ранее в России назвали признаки, указывающие на скорый исход конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

