«Панихида по Лукашенко». Раскрыты темы предстоящего Всебелорусского собрания

«Всебелорусское собрание для Лукашенко – это возможность продемонстрировать свою силу для номенклатуры, так как на нем присутствуют чиновники и депутатский корпус. Так что альтернативных точек зрения на нем не ожидается. Это будет срежиссированный спектакль одного актера, где он будет солировать на сцене перед 2,7 тысячи человек», - считает Болкунец.

По его словам, это просто способ показать свою легитимность. «Лукашенко проиграл президентские выборы, для него это демонстрация того, что у него есть электорат. Я даже полагаю, что ему будут минут пять хлопать стоя. У нас это любят», - иронизирует он.

Прорывных идей политолог от этого собрания не ждет.

«В возрасте 66 лет люди не способны на прорывные технологии и идеи для развития. Это будет такое выступление за упокой, панихида по эпохе Лукашенко. Я также не жду, что Лукашенко озвучит модели ухода из власти, потому что он не тот человек, чтобы от нее добровольно отказываться. Он будет за нее держаться посиневшими пальцами, пока они не почернеют. А в августе он вообще рассказал, что уйдет из политики, только если его убьют», - напомнил собеседник НСН.

В силу этих соображений Болкунец прогнозирует весьма традиционное наполнение Всебелорусского народного собрания.

«Он будет говорить о планах на пятилетку, которые, как обычно, не выполнятся, обвинять врагов, которые устроили вокруг него заговор, обвинит Польшу и Украину. Про Россию ничего не скажет, она его спасла от полной катастрофы. А так это будет традиционное собрание и никаких серьезных идей на нем не прозвучит», - уверен политолог.

К этому собранию Лукашенко приурочил социологический опрос 10 тысяч граждан Белоруссии, напомнил Болкунец и добавил, что человек, получивший 80% голосов на выборах, не будет проводить соцопросы.

«Так что Всебелорусское собрание - это способ показать силу, но на самом деле король голый и этот голый король будет выступать на сцене. Тем более, что большинство участников этого собрания придет на него отнюдь не добровольно, это в основном чиновники, которые прямо зависят от действующей власти», - полагает политолог.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил способность Лукашенко к диалогу с народом республики.

