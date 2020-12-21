Политолог назвал возможную преемницу Лукашенко
Полномочия президента Белоруссии в случае принятия конституционной реформы перейдут не премьер-министру, а председателю Совета Республики. Поэтому преемницей действующего президента республики Александра Лукашенко может стать Наталья Кочанова, считает эксперт аналитического центра EAST Андрей Елисеев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Елисеев утверждает, что процессом обсуждения поправок в основной документ страны занимаются те же люди, которые способствовали фальсификации прошедших летом президентских выборов. Он отмечает, что в список поправок в Конституцию вносятся исключительно те положения, в которых заинтересован политический истеблишмент.
В числе поправок Елисеев отметил изменение порядка выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, повышение избирательного порога и получение председателями областных исполкомов права выносить кандидатуры для назначения глав исполкомов. Кроме того, политолог сообщил об инициативе передать президентские полномочия главе белорусского сената, а не премьер-министру. Таким образом, если Лукашенко подаст в отставку – его место сможет занять председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Власти Белоруссии планируют провести голосование о поправках в конституцию на Всебелорусском народном собрании в конце января.
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