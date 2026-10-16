Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками

Запись о невозможности регистрации без личного участия собственника вносят в ЕГРН на основании статьи 36 закона № 218-ФЗ. Она доступна для любого объекта с зарегистрированным правом собственности: квартиры, комнаты, участка, машино-места.



При долевой собственности каждый владелец может установить ее только для своей части.



Заявление подают через МФЦ с паспортом либо в личном кабинете на сайте Росреестра. Запись вносят бесплатно в течение пяти рабочих дней, добавил депутат.



Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при строительстве дома.

