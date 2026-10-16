Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал NEWS.ru, что защитить квартиру от мошеннической продажи помогает запрет на регистрацию сделок без личного участия собственника. Такую отметку можно внести бесплатно через МФЦ или сайт Росреестра.

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Запись о невозможности регистрации без личного участия собственника вносят в ЕГРН на основании статьи 36 закона № 218-ФЗ. Она доступна для любого объекта с зарегистрированным правом собственности: квартиры, комнаты, участка, машино-места.

При долевой собственности каждый владелец может установить ее только для своей части.

Заявление подают через МФЦ с паспортом либо в личном кабинете на сайте Росреестра. Запись вносят бесплатно в течение пяти рабочих дней, добавил депутат.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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