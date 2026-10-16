Эксперт Щербаченко рассказал об опасности подозрительных чатов в мессенджерах

По словам эксперта, если вас добавили в новый чат с соседями и просят прислать код, нужно срочно выйти из группы. Преступники приглашают людей в беседы с названиями вроде «Перерасчет за электроэнергию» или «Мосэнергосбыт — корректировка данных».



Через них пытаются получить коды от государственного портала и под давлением заставляют перевести все деньги со счетов.



Щербаченко уточнил, что название группы копирует стиль реальных организаций, используется официальная символика, а адрес дома и личные данные берут из утечек. В таких чатах могут фигурировать знакомые фамилии соседей и номера квартир, но это боты.



В итоге поддельные профили обмениваются «кодами», создают видимость реального общения и снижают настороженность потенциальной жертвы.



На днях россиян предупредили о письмах от мошенников о «налоговой задолженности».

