Герасимов: Армия РФ существенно снизила возможности украинской промышленности
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что возможности украинской промышленности по выпуску дальнобойного оружия существенно снизились из-за действий российской армии. Его слова приводит Минобороны.
7 октября Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника, которые связаны с производством и хранением крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников «Файер поинт».
В результате прямых попаданий уничтожили монтажный, испытательный и сборочные цеха, специализированное оборудование, готовые изделия и компоненты в Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске.
После вторичной детонации в компании «Умные боеприпасы» в Киеве полностью уничтожены два производственных помещения, хранившиеся там «Фламинго» и комплектующие к оперативно-тактическим ракетам FP-5.
Плюс ликвидировали четыре цеха на Киевском картонно-бумажном заводе в Обухове и Механическом в Лозовой Харьковской области. Работу этих предприятий остановили на длительное время.
Всего в сентябре-октябре нанесли 12 массированных ударов, поразили 30 организаций ВПК и логистических центров, 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Бьют и по ключевым предприятиям металлургии, продукция которых идет на военное производство и экспорт в счет оплаты поставок вооружений.
По словам Герасимова, сталелитейное производство на Украине остановили, поразили девять профильных предприятий.
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