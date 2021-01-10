Лукашенко раскрыл сроки принятия новой конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что изменения в конституцию страны в течение месяца могут обсудить делегаты Всебелорусского народного собрания. По его мнению, год понадобится на разработку поправок, а голосовать за них белорусы будут на референдуме. Об этом глава республики заявил в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», - сказал белорусский президент.
Сроки проведения референдума по новой конституции объявят на Всебелорусском народном собрании.
По словам Лукашенко, основные предложения о поправках в конституцию страны окончательно не сформированы.
«Я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению, это во-первых, во-вторых, я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве, это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство», - отметил Лукашенко.
Напомним, 27 ноября 2020 года на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска президент Белоруссии заявил, что покинет свой пост после принятия новой конституции.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил способность Лукашенко к диалогу с народом республики.
«Лукашенко, таким образом, реализует свое обещание создать дискуссионную площадку для написания новой Конституции страны и для решения конфликтов, фактически противостояния, которое длится с президентских выборов в республике. Силовыми методами эти конфликты не решаются. Поэтому Лукашенко прав, что идет на разговор, на переговоры с народом. Я думаю, что Всебелорусское народное собрание – большой шаг к демократии, к созданию гражданского общества в этой стране», – прокомментировал для НСН Александр Рар.
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