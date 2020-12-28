Рар: Лукашенко сделал большой шаг к демократии
Немецкий политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание на 11–12 февраля.
Александр Рар: «Лукашенко, таким образом, реализует свое обещание создать дискуссионную площадку для написания новой Конституции страны и для решения конфликтов, фактически противостояния, которое длится с президентских выборов в республике. Силовыми методами эти конфликты не решаются. Поэтому Лукашенко прав, что идет на разговор, на переговоры с народом. Я думаю, что Всебелорусское народное собрание – большой шаг к демократии, к созданию гражданского общества в этой стране», – прокомментировал для НСН Александр Рар.
США потратит $290 млн на противостояние России
Бюджет США на финансовый 2021 год предусматривает 290 миллионов долларов на противодействие России.
Александр Рар: «Этот бюджет сформировал еще Трамп и его администрация, а также американский конгресс, который действительно рассматривает Россию и Китай, как своих новых или старых врагов. Я думаю, деньги будут использованы на расширение структуры НАТО до российских границ. Последует, конечно, российская реакция. Американцы хотят в первую очередь «придушить» российскую экономику, но прямых военных конфликтов, провокации они будут избегать, так как это несет слишком большие риски для самой Америки», – сказал он в эфире НСН.
Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года
По данным опроса социологического Центра Разумкова, рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского за год упал с 46% до 20%.
Александр Рар: «Владимир Зеленский получил громадную поддержку украинского народа, который его и избрал. На западе Украины его избрали, потому что им надоел Порошенко. И всем казалось, что новый, молодой, энергичный лидер действительно много что может изменить в положительную сторону внутри страны. А на востоке Украины его избрали, потому что думали, что он вновь нормализует отношения с Россией. Но Зеленский застрял, не смог освободиться от тех олигархов, которые фактически его поставили на пост. Он не смог провести никакие нужные реформы, которые, кстати, не смог провести и Порошенко. С Западом у него не сложились вообще никакие отношения. Зеленский оказался человеком не на своем месте, поэтому он разочаровал своих избирателей. У него еще достаточно долгий срок, чтобы выйти из положения. Но ему, конечно, нужны и новая команда, и новые прорывы, и новые идеи. Он не может сидеть и полагаться, что все проблемы за него решит Запад», – отметил в беседе с НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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