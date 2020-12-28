Рар: Лукашенко сделал большой шаг к демократии

Немецкий политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание на 11–12 февраля.

Александр Рар: «Лукашенко, таким образом, реализует свое обещание создать дискуссионную площадку для написания новой Конституции страны и для решения конфликтов, фактически противостояния, которое длится с президентских выборов в республике. Силовыми методами эти конфликты не решаются. Поэтому Лукашенко прав, что идет на разговор, на переговоры с народом. Я думаю, что Всебелорусское народное собрание – большой шаг к демократии, к созданию гражданского общества в этой стране», – прокомментировал для НСН Александр Рар.

2

США потратит $290 млн на противостояние России

Бюджет США на финансовый 2021 год предусматривает 290 миллионов долларов на противодействие России.

Александр Рар: «Этот бюджет сформировал еще Трамп и его администрация, а также американский конгресс, который действительно рассматривает Россию и Китай, как своих новых или старых врагов. Я думаю, деньги будут использованы на расширение структуры НАТО до российских границ. Последует, конечно, российская реакция. Американцы хотят в первую очередь «придушить» российскую экономику, но прямых военных конфликтов, провокации они будут избегать, так как это несет слишком большие риски для самой Америки», – сказал он в эфире НСН.

3

Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года

По данным опроса социологического Центра Разумкова, рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского за год упал с 46% до 20%.

Александр Рар: «Владимир Зеленский получил громадную поддержку украинского народа, который его и избрал. На западе Украины его избрали, потому что им надоел Порошенко. И всем казалось, что новый, молодой, энергичный лидер действительно много что может изменить в положительную сторону внутри страны. А на востоке Украины его избрали, потому что думали, что он вновь нормализует отношения с Россией. Но Зеленский застрял, не смог освободиться от тех олигархов, которые фактически его поставили на пост. Он не смог провести никакие нужные реформы, которые, кстати, не смог провести и Порошенко. С Западом у него не сложились вообще никакие отношения. Зеленский оказался человеком не на своем месте, поэтому он разочаровал своих избирателей. У него еще достаточно долгий срок, чтобы выйти из положения. Но ему, конечно, нужны и новая команда, и новые прорывы, и новые идеи. Он не может сидеть и полагаться, что все проблемы за него решит Запад», – отметил в беседе с НСН Александр Рар.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Авторские НовостиПолитикаАлександр Рар
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