Рар: Лукашенко сделал большой шаг к демократии

Александр Рар: «Владимир Зеленский получил громадную поддержку украинского народа, который его и избрал. На западе Украины его избрали, потому что им надоел Порошенко. И всем казалось, что новый, молодой, энергичный лидер действительно много что может изменить в положительную сторону внутри страны. А на востоке Украины его избрали, потому что думали, что он вновь нормализует отношения с Россией. Но Зеленский застрял, не смог освободиться от тех олигархов, которые фактически его поставили на пост. Он не смог провести никакие нужные реформы, которые, кстати, не смог провести и Порошенко. С Западом у него не сложились вообще никакие отношения. Зеленский оказался человеком не на своем месте, поэтому он разочаровал своих избирателей. У него еще достаточно долгий срок, чтобы выйти из положения. Но ему, конечно, нужны и новая команда, и новые прорывы, и новые идеи. Он не может сидеть и полагаться, что все проблемы за него решит Запад», – отметил в беседе с НСН Александр Рар.

