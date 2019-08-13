Памфилова оценила избирательную кампанию «В целом лучше, чем в прошлые времена»

Избирательная кампания 2019 года в целом идёт лучше, чем в прошлые годы, считает глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом она рассказала в интервью каналу «Расстрига».

«Идёт кампания во многих регионах и идёт гораздо лучше, чем в прошлые времена», — отметила Памфилова, упомянув, что в этом есть и заслуга ЦИК.

Что касается ситуации в Москве, где было отказано в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, после чего в столице начались несогласованные акции протеста, по её словам, она стала для неё громом среди ясного неба. Реагировать на такие вызовы надо с умом, не отвлекаясь на «шумовую завесу».

«Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса закрыла какие-то реальные потребности общества. Надо разделять, где шум и где реальные проблемы», — заключила глава Центризбиркома.

Напомним, выборы разных уровней пройдут в 85 регионах России 8 сентября. О том, как следят и оценивают ситуацию вокруг выборов в Москве в Кремле, читайте здесь.