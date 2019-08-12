Переноса выборов не будет

Центризбирком не видит оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму. Это следует из ответа председателя комиссии Эллы Памфиловой на вопрос «Интерфакса» в связи с письмом главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму в письме из спецприемника, где отбывает второй подряд административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий, призвал главу ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов. По словам Эллы Памфиловой, единственное основание для этого - нарушение требований федерального законодательства при назначении выборов. «В данном случае никаких фактов нарушений при назначении выборов нет, перенести их нереально», - подчеркнула Памфилова. Отмена выборов возможна только по итогам голосования. Но для этого «в период, предшествующий дню голосования, должны быть установлены какие-то невероятно серьезные нарушения», - отметила глава ЦИК.

Отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы на осенних выборах целому ряду желающих принять в них участие, в том числе представителям оппозиции, в основном в связи с большим процентом брака в подписных листах, стал поводом для организации нескольких протестных акций в российской столице. Последняя из них, в минувшую субботу, в отличие от предыдущих, была согласована с городскими властями. Тем не менее, и после нее не обошлось без задержаний. По данным столичного Управления МВД, были задержаны 136 человек, которые решили продолжить акцию шествием по городу. И тут один из представителей правоохранительных органов покрыл себя позором: он кулаком ударил в живот девушку, которую волок к автозаку с напарником. Это зафиксировала видеозапись. Как выяснилось, девушка даже не принимала участия в митинге. По словам ее адвоката, в Следственный комитет направлено заявление на «неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве». СК начал проверку.

Тем временем, парламент проверит происходящее вокруг выборов на предмет иностранного вмешательства. Совет Госдумы 19 августа соберется на внеочередное заседание для изучения материалов на сей предмет. Думский комитет по безопасности уже направил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить информацию по фактам вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России. Признаки такого вмешательства в выборы в Мосгордуму в минувшую пятницу уже обнаружил Совет Федерации. По словам главы временной комиссии верхней палаты по защите суверенитета Андрея Климова, в числе прочего речь идет о «неприемлемых действиях» некоторых дипломатов в Москве, об «участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства».

